Oroscopo Bilancia del giorno: previsioni del giorno 26/04/2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi le questioni finanziarie assorbiranno tutta la tua attenzione, perché la Luna piena in Scorpione attiverà il tuo settore dei guadagni. Questa atmosfera lunare non è però amichevole, perché ci saranno degli scontri sia con Saturno che con Urano. Se stai condividendo delle risorse con un partner (sentimentale o lavorativo), aspettati l’inaspettato. In caso di divorzio, o di scioglimento di una società, potresti non ricevere tutti i soldi che pensavi di ricevere. Del resto potresti anche scoprire, nella stessa situazione, di dover pagare meno del previsto, perché il coinvolgimento di Urano può influenzare gli eventi in entrambi i casi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi le questioni finanziarie assorbiranno tutta la tua attenzione, perché la Luna piena in Scorpione attiverà il tuo settore dei guadagni. Questa atmosfera lunare non è però amichevole, perché ci saranno degli scontri sia con Saturno che con Urano. Se stai condividendo delle risorse con un partner (sentimentale o lavorativo), aspettati l’inaspettato. In caso di divorzio, o di scioglimento di una società, potresti non ricevere tutti i soldi che pensavi di ricevere. Del resto potresti anche scoprire, nella stessa situazione, di dover pagare meno del previsto, perché il coinvolgimento di Urano può influenzare gli eventi in entrambi i casi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

Bilancia_astro : 25/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - Arietevf : #ariete L'opposizione della Luna in Bilancia vi ricorda che è importante che vi o... - bilanciavf : #bilancia Le buone occasioni oggi sembrano aspettarvi proprio dietro l'angolo. La Lu... - sagittariovf : #sagittario La Luna in Bilancia vi regala una inaspettata carica di romanticismo che v... - Bilancia_astro : 25/apr/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: -