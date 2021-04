Oroscopo Ariete del giorno: previsioni del giorno 26/04/2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Il tuo settore delle risorse condivise potrebbe essere problematico oggi a causa della Luna piena e dell’atmosfera planetaria. L’incontro lunare con Saturno e Urano non andrà molto bene. Urano sta caricando di energia il tuo settore delle finanze personali, dando particolare importanza ai soldi che guadagni e alle risorse che possiedi, mentre Saturno sta cercando di attirare l’attenzione dal tuo settore dell’amicizia. Sii particolarmente cauta se un’amica ti chiede di prestargli dei soldi, perché potrebbe non restituirteli e, di conseguenza, potresti perdere un’amicizia. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 26 aprile 2021) Il tuo settore delle risorse condivise potrebbe essere problematico oggi a causa della Luna piena e dell’atmosfera planetaria. L’incontro lunare con Saturno e Urano non andrà molto bene. Urano sta caricando di energia il tuo settore delle finanze personali, dando particolare importanza ai soldi che guadagni e alle risorse che possiedi, mentre Saturno sta cercando di attirare l’attenzione dal tuo settore dell’amicizia. Sii particolarmente cauta se un’amica ti chiede di prestargli dei soldi, perché potrebbe non restituirteli e, di conseguenza, potresti perdere un’amicizia. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

