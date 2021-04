Advertising

Faido1Alessio : Oro: prezzo spot poco mosso a 1.778,6 dollari l'oncia - padovesi58a : Oro: prezzo spot poco mosso a 1.778,6 dollari l'oncia - ansa_economia : Oro: prezzo spot poco mosso a 1.778,6 dollari l'oncia. Rialzo frazionale dello 0,08% #ANSA - fisco24_info : Oro: prezzo spot poco mosso a 1.778,6 dollari l'oncia: Rialzo frazionale dello 0,08% - aureaoperatore1 : Il prezzo dell'oro si é ritirato da un nuovo massimo mensile mentre il rendimento del Tesoro USA a 10 anni difende… -

Ultime Notizie dalla rete : Oro prezzo

ANSA Nuova Europa

Ildell'è poco mosso in avvio di settimana. Il metallo prezioso con consegna immediata è quotato a 1.778,65 dollari l'oncia con un rialzo minimo dello 0,08%. .... ma in calo la settimana: venerdi', ile' salito di 71 centesimi, l'1,2%, a 62,14 dollari al barile, per un calo settimanale dell'1,6%. L'ha chiuso la seduta in calo di 4,20 dollari, lo 0,...Il prezzo dell'oro è rimasto stabile nella scorsa settimana e riprende la sua corsa puntando al target di resistenza di breve periodo.(ANSA) - ROMA, 26 APR - Il prezzo dell'oro è poco mosso in avvio di settimana. Il metallo prezioso con consegna immediata è quotato a 1.778,65 dollari l'oncia con un rialzo minimo dello 0,08%. (ANSA).