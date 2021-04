Organizzazione Navalny | la Russia sospende le attività

(Di lunedì 26 aprile 2021) L’ufficio del pubblico ministero russo ha deciso dire ledell’politica dell’oppositore del Cremlino Aleksej. A breve una sentenza dovrebbe dichiarare fuorilegge il movimento di opposizione in quanto considerata “estremista”. Laha fattore ledell’di? Ledell’politica dell’oppositore del Cremlino Aleksejsono sospese. A

L'incontro procede bene, e tocca punti importantissimi come l'di manifestazioni a favore di, le strategie politiche del partito e la visione di "Russia del futuro" sul ...... all'hacking del Bundestag fino al tentato omicidio di Alexei) ha costretto la classe ... un quadro generale confuso da troppe regole e poca. Angela Merkel, ormai in partenza, può ...Il pubblico ministero russo ha fatto sospendere le attività dell'organizzazione dell'oppositore del Cremlino Aleksej Navalny ...Il tribunale di Mosca ha sospeso le attività del quartier generale della Fondazione per la lotta alla corruzione dell'attivista russo ...