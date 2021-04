Omicidio Gioia | i due fidanzati non rispondono alle domande del Gip

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Giovanni Limata, 23 anni, e Elena, 18 anni, idi Avellino, accusati dell’di Aldo, 53 anni, padre della ragazza che si opponeva alla loro relazione, ucciso con sette coltellate dal fidanzato della figlia mentre dormiva sul divano di casa. Nel corso della udienza di convalida degli arresti, i due giovani sono reclusi nel carcere di Avellino, i difensori, Vanni Cerino del Foro di Napoli per Elena e Mario Villani per Giovanni, hanno notificato al Gip del Tribunale di Avellino, che ha confermato gli arresti, la decisione dei loro assistiti. La madre della ragazza, Liana, e i fratelli di Aldo, hanno atteso la decisione del giudice in tribunale. Nessun congiunto di Giovanni Limata ...