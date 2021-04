Omicidio Cerciello Rega, la pm che ha chiesto ergastolo per Elder e Hjorth: “Non è un trofeo da esibire ma una giusta pena” (Di lunedì 26 aprile 2021) È il giorno delle repliche della procura di Roma al processo per l’Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 nella Capitale. “L’ergastolo non è un trofeo da esibire ma una giusta pena, davanti a fatti così tragici nessuno vince e nessuno perde”, ha detto la pm Maria Sabina Calabretta. Per i due giovani americani, Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, accusati di concorso in Omicidio, l’accusa aveva già chiesto la condanna all’ergastolo. “La morte di Cerciello è una conseguenza diretta di quanto hanno compiuto entrambi i due americani – ha aggiunto la pm – entrambi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) È il giorno delle repliche della procura di Roma al processo per l’del vicebrigadiere dei carabinieri Mario, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 nella Capitale. “L’non è undama una, davanti a fatti così tragici nessuno vince e nessuno perde”, ha detto la pm Maria Sabina Calabretta. Per i due giovani americani, Finnegan Leee Gabriel Natale, accusati di concorso in, l’accusa aveva giàla condanna all’. “La morte diè una conseguenza diretta di quanto hanno compiuto entrambi i due americani – ha aggiunto la pm – entrambi sono ...

