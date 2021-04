Omicidio Avellino | avvocati difensori degli indagati rinunciano all' incarico

(Di lunedì 26 aprile 2021) E’ cominciata l’udienza di convalida del fermo per Giovanni Limata, il 23enne di Cervinara che ha confessato l’di Aldo Gioia 53 anni, di, padre di Elena, la 18enne sua fidanzata. Anche l’avvocato Mario Picca, che doveva assistere Limata, ha rinunciato questa mattina all’, così come ieri aveva fatto il suo collega Innocenzo Massaro, inizialmente impegnato nella difesa di Elena Gioia. Picca avrebbe rinunciato per le troppe incongruenze nella versione fornita dal giovane, circa le modalità dell’consumato nella notte di venerdì scorso. Limata, che in queste ore viene ascoltato dal gip del tribunale diPaolo Cassano, risponde divolontario premeditato. Ha addossato però nella confessione iniziale tutte le responsabilità della ...

Sono stati arrestati perper aver accoltellato il padre della ragazza, un dipendente ... in un appartamento di corso Vittorio Emanuele, nel centro di. In carcere Elena Gioia , di 18 ......mattinata presso il Tribunale dil'udienza di convalida dell'arresto di Elena Gioia e Giovanni Limata, i due fidanzatini accusati rispettivamente di aver pianificato ed eseguito l'...L’avvocato Mario Picca, che doveva assistere Limata, ha rinunciato questa mattina all’incarico, così come ieri aveva fatto il suo collega Innocenzo Massaro, inizialmente impegnato nella difesa di Elen ...Sono cominciati questa mattina gli interrogatori per il delitto di Aldo Gioia. Prelevati dal carcere, vengono separatamente condotti in ...