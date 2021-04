Olimpiadi Tokyo 2020: tutte le date delle tappe di qualificazione sport per sport (Di lunedì 26 aprile 2021) tutte le date e le tappe di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Manca sempre meno alla rassegna a cinque cerchi che si disputerà in Giappone dal 24 luglio al 9 di agosto. Ecco di seguito il calendario di tutti gli eventi che regalano i pass per i Giochi Olimpici tanto attesi. TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI MAGGIO 1 – Atletica, staffette (Chorzow) 1 – Tuffi, Coppa del Mondo (Tokyo) 6 – Canoa, Europei slalom (Ivrea) 10 – Nuoto, Europei (Budapest) 12 – Canoa, qualificazione olimpica europea sprint (Szeged) 16 – Canottaggio, final qualification event (Lucerna) 23 – Tiro a segno, Europei (Osijek) 23 – Tiro a volo, Europei (Osijek) 24 – Karate, ranking maschile e femminile 26 – Basket 3×3, preolimpico maschile e femminile ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021)lee lediper ledi. Manca sempre meno alla rassegna a cinque cerchi che si disputerà in Giappone dal 24 luglio al 9 di agosto. Ecco di seguito il calendario di tutti gli eventi che regalano i pass per i Giochi Olimpici tanto attesi. TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI MAGGIO 1 – Atletica, staffette (Chorzow) 1 – Tuffi, Coppa del Mondo () 6 – Canoa, Europei slalom (Ivrea) 10 – Nuoto, Europei (Budapest) 12 – Canoa,olimpica europea sprint (Szeged) 16 – Canottaggio, final qualification event (Lucerna) 23 – Tiro a segno, Europei (Osijek) 23 – Tiro a volo, Europei (Osijek) 24 – Karate, ranking maschile e femminile 26 – Basket 3×3, preolimpico maschile e femminile ...

