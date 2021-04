“Ogni anno pago come è giusto che sia | ma adesso siamo con l’acqua alla gola Questi ‘signori’ che ci governano non lo capiscono?”

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 26 aprile 2021) Di seguito condividiamo una delle numerose lettere chegiorno riceviamo. Queste testimonianze parlano di gente dimenticata che è stata abbandonata dal governo. Non solo è stato tolto loro il diritto di lavorare: oltre a non ricevere gli adeguati risarcimenti a fronte delle restrizioni imposte, è richiesto loro di pagare tasse e bollette a pieno regime.credono che queste persone riescano a sopravvivere? “Buongiorno, ho seguito un suo video dove diceva di far vedere i pagamenti che in questo momento di crisicostretti a pagare. Ho un edicola,che sia, un canone per l’occupazione del suolo pubblico. La cifra è di euro 240,00 circa. Quest’ho avuto un aumento del 160 %, la rata è ...