Oggi riaprono i cinema: una riapertura da Oscar (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi, 26 aprile, finalmente, dopo quasi un anno di chiusura riaprono i cinema. Bisogna però sottolineare che i cinema più grandi, come The Space o Uci dovranno aspettare ancora, le aperture infatti sono previste per metà maggio. Una riapertura da Oscar? Una bella e suggestiva coincidenza ha reso l'attesa ancora più entusiasmante. Nelle sale infatti saranno inizialmente proiettati i film da Oscar, freschi di premiazione. Per gli amanti del cinema questa notizia non è certamente da sottovalutare: a poche ore dalla premiazione più importante del mondo saranno disponibili in sala proprio i film premiati. Crudelia: guai dietro l'angolo nel trailer con Emma Stone

