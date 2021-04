Oggi è un altro giorno, Lidia Schillaci e il Covid: “Avevo paura per la voce” (Di lunedì 26 aprile 2021) Lidia Schillaci è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e ha raccontato della sua esperienza con il Covid. Ecco come ha affrontato il virus. Serena… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 26 aprile 2021)è stata ospite di Serena Bortone aè une ha raccontato della sua esperienza con il. Ecco come ha affrontato il virus. Serena… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

LegaSalvini : Oggi a Bologna, su questi assembramenti i compagni Letta e Speranza non avranno senz’altro nulla da dire, la bandie… - _Carabinieri_ : Questa notte il Covid ha strappato un altro figlio alla famiglia dell’Arma dei Carabinieri. Oggi piangiamo la scomp… - teatrolafenice : ?? .. e poi c'è Prokofiev, nato oggi nel 1891. È semplicemente una delle più alte vette della cordigliera della mus… - RuhumYildizim : @Vamanim E l'altro giorno non si poteva parlare di sesso perché significa essere morte di c., e oggi dobbiamo andar… - MaddalenaDicec1 : E dopo l’ennesimo palo della FiMi, spero che i daytime di oggi non siano un altro palo honestly #amemici20 -