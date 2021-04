Oggi Draghi illustra il Recovery alla Camera. Piano da 221 mld, al sud il 40% dei fondi Ue (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel pomeriggio il presidente del Consiglio parlerà ai deputati del Piano da 221 miliardi che verrà inviato entro venerdì a Bruxelles. Domani sarà al Senato. 'Un intervento epocale per riparare i danni ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel pomeriggio il presidente del Consiglio parlerà ai deputati delda 221 miliardi che verrà inviato entro venerdì a Bruxelles. Domani sarà al Senato. 'Un intervento epocale per riparare i danni ...

marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - ilriformista : Il Pd non è più il garante della governabilità, Draghi vi è subentrato e ha cambiato le carte in tavola… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI La Lega non vota la proroga del coprifuoco. Fa come gli pare: con altri 364 morti il leghista vuole… - RassegnaZampa : #RecoveryPlan, #Draghi oggi alla Camera: è una sfida epocale per cambiare tutto il sistema Paese - antodelprino : RT @Corriere: ?? Il discorso di Draghi, oggi, alla Camera -