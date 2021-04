Odg di Fdi contro il coprifuoco, Letta incalza Salvini: 'Adesso cosa voti?' (Di lunedì 26 aprile 2021) Fratelli d'Italia ha presentato un odg alla Camera contro il coprifuoco, in votazione martedì. Un ordine del giorno che però non convince Matteo Salvini: 'Le mozioni lasciano il tempo che trovano. Se ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 aprile 2021) Fratelli d'Italia ha presentato un odg alla Camerail, in votazione martedì. Un ordine del giorno che però non convince Matteo: 'Le mozioni lasciano il tempo che trovano. Se ...

Advertising

PoliticaNewsNow : Occhiuto: 'Governo riformuli Odg FdI e prenda impegno per rivedere coprifuoco a metà maggio' - Miti_Vigliero : Covid:Letta,come vota Salvini su Odg per coprifuoco di Fdi? - Ultima Ora - ANSA - ENRICO27218318 : RT @ultimenotizie: 'Le mozioni prima le leggo, poi le commento, lasciano il tempo che trovano. Se si apre o se si chiude lo decide il gover… - ultimenotizie : 'Le mozioni prima le leggo, poi le commento, lasciano il tempo che trovano. Se si apre o se si chiude lo decide il… - SteAlbamonte : #FdI porterà domani in Aula un Odg per abolire il #coprifuoco. Nel caso la #Lega e altri del #centrodestra dovesser… -

Ultime Notizie dalla rete : Odg Fdi Odg di Fdi contro il coprifuoco, Letta incalza Salvini: 'Adesso cosa voti?' Fratelli d'Italia ha presentato un odg alla Camera contro il coprifuoco, in votazione martedì. Un ordine del giorno che però non ... Il testo di Fdi, primi firmatari il capogruppo a Montecitorio ...

Covid:Letta,come vota Salvini su Odg per coprifuoco di Fdi? "Ho visto che Salvini sta su questi temi con una campagna che va oltre la legittima e normale discussione politica in cui ognuno abbia verso gli alleati un atteggiamento di comprensione. Ma quando ...

Covid: domani Camera vota Odg Fdi su abolizione coprifuoco - Ultima Ora Agenzia ANSA Coprifuoco, domani l'odg di Giorgia Meloni per stanare Matteo Salvini A metà maggio, come già indicato nei giorni scorsi, ci sarà una nuova valutazione per decidere se rimodulare le restrizioni orarie Giorgia Meloni sa bene che l’ordine del giorno che Fratelli d’Italia ...

Odg di Fdi contro il coprifuoco, Letta incalza Salvini: "Adesso cosa voti?" Il leader leghista: "Se si apre o se si chiude lo decide il governo", ma il capo dem insiste: "Quando si fa una petizione contro una decisione del'esecutivo succede poi che Giorgia Meloni lo prende su ...

Fratelli d'Italia ha presentato unalla Camera contro il coprifuoco, in votazione martedì. Un ordine del giorno che però non ... Il testo di, primi firmatari il capogruppo a Montecitorio ..."Ho visto che Salvini sta su questi temi con una campagna che va oltre la legittima e normale discussione politica in cui ognuno abbia verso gli alleati un atteggiamento di comprensione. Ma quando ...A metà maggio, come già indicato nei giorni scorsi, ci sarà una nuova valutazione per decidere se rimodulare le restrizioni orarie Giorgia Meloni sa bene che l’ordine del giorno che Fratelli d’Italia ...Il leader leghista: "Se si apre o se si chiude lo decide il governo", ma il capo dem insiste: "Quando si fa una petizione contro una decisione del'esecutivo succede poi che Giorgia Meloni lo prende su ...