Nuoto | Simone Cerasuolo stampa il nuovo record mondiale giovanile nei 50 rana in vasca corta! Battuto il primato di Martinenghi

(Di lunedì 26 aprile 2021)continua a crescere e si migliora ulteriormente in termini cronometrici, firmando iljuniores nei 50incorta. Una prestazione da incorniciare per il giovanissimo atleta imolese, capace di toccare la piastra in 26?26 limando così di cinque centesimi il precedenteche aveva siglato Nicolòin occasione dei Campionati Europei incorta di Copenaghen nel 2017. Il classe 2003 avrà ancora a disposizione otto mesi (fino al 31 dicembre 2021) per stabilire nuovi primati giovanili, mentre nella prossima stagione diventerà senior a tutti gli effetti.ha ottenuto 26?26 in quel di Riccione durante i Campionati regionali dell’Emilia ...

Simone Cerasuolo continua a crescere e si migliora ulteriormente in termini cronometrici, firmando il nuovo record mondiale juniores nei 50 rana in vasca corta. Una prestazione da incorniciare per il ... Piovono record ai Campionati regionali dell'Emilia Romagna in vasca corta alla piscina comunale di Riccione. Dopo quello dei 100 misti di Costanza Cocconcelli arriva anche un primato mondiale giovanil ...