Nuoto, Federica Pellegrini: “Tokyo è il mio sogno, ce la sto mettendo tutta. Dopo voglio una vita diversa” (Di lunedì 26 aprile 2021) Chi l’ha detto che i sogni non si possano vivere anche in età matura? Federica Pellegrini ce lo ricorda perché per lei le Olimpiadi di Tokyo hanno questi i connotati. Le lacrime al termine dei 200 stile libero degli Assoluti primaverili a Riccione hanno in sé tanti significati: la conquista del tempo di qualificazione, il pass per la quinta volta ai Giochi e la chiosa di un capitolo fatto di sofferenze. La pandemia ha complicato la vita dell’azzurra sia per il rinvio dei Giochi che per la positività nel mese di ottobre 2020. Un periodo difficile in cui la campionessa di Spinea non ha dovuto accettare solo il prolungarsi degli allenamenti, ma anche l’arrivo sgradito del “nemico invisibile”. Per questo, il crono nella vasca romagnola condensava tutte queste sensazioni. E ora? La campionessa del mondo in carica dei 200 sl ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Chi l’ha detto che i sogni non si possano vivere anche in età matura?ce lo ricorda perché per lei le Olimpiadi dihanno questi i connotati. Le lacrime al termine dei 200 stile libero degli Assoluti primaverili a Riccione hanno in sé tanti significati: la conquista del tempo di qualificazione, il pass per la quinta volta ai Giochi e la chiosa di un capitolo fatto di sofferenze. La pandemia ha complicato ladell’azzurra sia per il rinvio dei Giochi che per la positività nel mese di ottobre 2020. Un periodo difficile in cui la campionessa di Spinea non ha dovuto accettare solo il prolungarsi degli allenamenti, ma anche l’arrivo sgradito del “nemico invisibile”. Per questo, il crono nella vasca romagnola condensava tutte queste sensazioni. E ora? La campionessa del mondo in carica dei 200 sl ...

