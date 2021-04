Nunzia De Girolamo | Racconto uomini fragili Le donne? Mi hanno pugnalata alla schiena

(Di lunedì 26 aprile 2021) Le nuove generazioni sono più sensibili al cambiamento: il nostro compito è educare alle differenze di genere, valorizzarle con l'esempio quotidiano in famiglia". Sua figlia ha quasi nove anni: è già ...

Advertising

aLbYlN : Lorella Boccia = Nunzia De Girolamo #avantiunaltropuredisera - PRossix : RT @dea_channel: premiata dagli ascolti del suo #CiaoMaschio, adorata dai suoi fans noi compresi, anche ieri la divina Nunzia De Girolamo??@… - grecocor : RT @Affaritaliani: Ascolti tv: prima serata ad Amici, Nunzia de Girolamo record con Ciao Maschio - Dansai75 : RT @Affaritaliani: Ascolti tv: prima serata ad Amici, Nunzia de Girolamo record con Ciao Maschio - fseviareggio : RT @Affaritaliani: Ascolti tv: prima serata ad Amici, Nunzia de Girolamo record con Ciao Maschio -

Ultime Notizie dalla rete : Nunzia Girolamo

N unzia Deinvece è perfettamente a suo agio nel salottino televisivo che conduce il ... Suo marito dice:è una donna impegnativa. "Ho una sovrastruttura complessa dietro la faccia tosta,...Ascolti tv di sabato terza serata, record perdeNella terza serata, cresce 'Ciao Maschio'. Il format diDe, andato in onda ieri sera quasi all'1 di notte su Rai1, ha ...Da ministro a conduttrice tv: "Avevo un collegio sicuro, tre manine con le unghie laccate me lo tolsero. Noi ragazze non sappiamo fare squadra" "Ho sposato Boccia, anche se era di un partito opposto a ...Albano Carrisi torna a parlare della scomparsa di sua figlia Ylenia, ospite su Rai1 a "Ciao Maschio" , trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo. Il cantante pugliese ...