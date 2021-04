(Di lunedì 26 aprile 2021) Preghiamo con fiducia questa grandesenese, protettrice del nostro Paese, che interceda per tutti noi.Benincasa (, 25 marzo 1347 – Roma, 29 aprile 1380), la più giovane di una famiglia molto numerosa di 24 fratelli e sorelle, sente la chiamata a consacrarsi a Dio in giovane età. A sedici anni diventa terziaria L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

zazoomblog : Novena a Santa Caterina da Siena Patrona d’Italia – Settimo giorno - #Novena #Santa #Caterina #Siena - luigidelucia218 : RT @MorganilRamingo: 7°giorno:Novena a Santa Caterina da Siena ?? - MorganilRamingo : 7°giorno:Novena a Santa Caterina da Siena ?? - luigidelucia218 : RT @MorganilRamingo: 6°giorno: Novena a Santa Caterina da Siena ?? - MorganilRamingo : 6°giorno: Novena a Santa Caterina da Siena ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Novena Santa

Radio Spada

Dalla pagina Facebook della parrocchia sarà possibile seguire la, che avrà inizio Giovedì 22 ... ore 10: Recita del Rosario ore 10,30: Esposizione della Madonna ore 11:Messa. Nei giorni ...... ore 19 in Concattedrale:dei Santi Martiri (mercoledì 12 maggio lasarà alle ore 18 presso il Santuario dei Santi Martiri) 15 maggio: ore 10,30:Messa al Santuario dei Santi ...Caterina Benincasa (Siena, 25 marzo 1347 – Roma, 29 aprile 1380), la più giovane di una famiglia molto numerosa di 24 fratelli e sorelle, sente la chiamata a consacrarsi a Dio in giovane età. A sedici ...O San Giuseppe, mio protettore ed avvocato, a te ricorro, affinché m'implori la grazia, per la quale mi vedi gemere e ...