Notte degli Oscar 2021, il trionfo di Nomadland: miglior film e Chloé Zhao miglior regista (Di lunedì 26 aprile 2021) Notte degli Oscar 2021: Nomadland si aggiudica le statuette per il miglior film e miglior regia (seconda volta per una donna). migliori attori protagonisti Frances Mcdormand (sempre per Nomadland) ed Anthony Hopkins. Nessun premio per Laura Pausini e Pinocchio. Ecco tutti i vincitori. La pandemia da Covid 19 non ha fermato la Notte degli Oscar Leggi su 2anews (Di lunedì 26 aprile 2021)si aggiudica le statuette per ilregia (seconda volta per una donna).i attori protagonisti Frances Mcdormand (sempre per) ed Anthony Hopkins. Nessun premio per Laura Pausini e Pinocchio. Ecco tutti i vincitori. La pandemia da Covid 19 non ha fermato la

