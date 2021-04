Norimberga-Holstein Kiel martedì’ | ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 26 aprile 2021) Inizia da una trasferta in Franconia la lunga serie di recuperi in cui sarà impegnato il club del Land dello Schleswig-, che sabato 1 maggio giocherà anche la semifinale di coppa tedesca contro il Borussia Dortmund. Potenzialmente la squadra di Ole Werner ha in mano la promozione diretta, perché sommando nove punti (deve recuperare tre partite) si InfoBetting: Scommesse Sportive e