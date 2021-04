Non servirà più dire “Hey Google” per alcune funzioni di Assistant (Di lunedì 26 aprile 2021) Basterà dire “Stop” per fermare la sveglia oppure “Rispondi alla chiamata” se qualcuno sta chiamando (Foto: 9to5Google)Una delle prerogative degli assistenti virtuali è la frase di attivazione che richiama l’attenzione del software per portare a termine i compiti richiesti. Ma con il prossimo aggiornamento di Google Assistant, curiosamente chiamato in codice Guacamole, non sarà più necessario pronunciare “Hey Google” per accedere a funzioni rapide della vita quotidiana come sveglie o chiamate telefoniche. Gli indizi della novità in arrivo sono stati scovati decompilando l’ultima versione dei file di installazione (apk) che Google ha caricato sul Play Store. Capita spesso infatti che gli sviluppatori anticipino funzioni in arrivo su versioni ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Basterà“Stop” per fermare la sveglia oppure “Rispondi alla chiamata” se qualcuno sta chiamando (Foto: 9to5)Una delle prerogative degli assistenti virtuali è la frase di attivazione che richiama l’attenzione del software per portare a termine i compiti richiesti. Ma con il prossimo aggiornamento di, curiosamente chiamato in codice Guacamole, non sarà più necessario pronunciare “Hey” per accedere arapide della vita quotidiana come sveglie o chiamate telefoniche. Gli indizi della novità in arrivo sono stati scovati decompilando l’ultima versione dei file di installazione (apk) cheha caricato sul Play Store. Capita spesso infatti che gli sviluppatori anticipinoin arrivo su versioni ...

Advertising

borghi_claudio : @Mile67204548 @Marko_Morandi Anche per andare all'estero serve il tampone. Qui grazie a noi fra regioni gialle non… - twoghost__ : @giiutomlinson menomale ti prego torna in classe, siediti e non fare nulla ok? non servirà a nulla farti del male - zazoomblog : Non servirà più dire “Hey Google” per alcune funzioni di Assistant - #servirà #Google” #alcune #funzioni - Frances83206970 : @RafAuriemma La SL servirà a dare ancora piú soldi ai calciatori, agli intermediari ecc. Darebbe, nell' immediato,… - DilettaTirabos2 : lunedì ho verifica di mate e probabilmente mi servirà un miracolo per non prendere due?? -

Ultime Notizie dalla rete : Non servirà The Nevers, la recensione del terzo episodio della serie tv ...cosa servirà quell'aggeggio? Semplice: ad amplificare, per l'appunto, il canto di Mary, per poter raggiungere tutti gli abitanti della città, dunque tutti i touched . Peccato che Miss Brighton non ...

Non servirà più dire 'Hey Google' per alcune funzioni di Assistant La funzione Guacamole di Google Assistant permette di accedere a funzioni rapide dell'assistente virtuale senza dover più dire Hey ...

Crotone, Cosmi: "Troppi errori: questa partita non servirà" Tuttosport ...cosaquell'aggeggio? Semplice: ad amplificare, per l'appunto, il canto di Mary, per poter raggiungere tutti gli abitanti della città, dunque tutti i touched . Peccato che Miss Brighton...La funzione Guacamole di Google Assistant permette di accedere a funzioni rapide dell'assistente virtuale senza dover più dire Hey ...