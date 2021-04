“Non hai un difetto”, la FOTO in costume di Valentina Ferragni è da urlo: una bomba (Di lunedì 26 aprile 2021) La FOTO che Valentina Ferragni ha postato appena un’ora fa mette d’accordo tutti: l’influencer, immortalandosi con il costume addosso, ha lanciato un importante messaggio di autoaccettazione Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@ValentinaFerragni) Non di rado, Valentina Ferragni, sorella minore della fashion blogger più nota al mondo, riceve L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 26 aprile 2021) Lacheha postato appena un’ora fa mette d’accordo tutti: l’influencer, immortalandosi con iladdosso, ha lanciato un importante messaggio di autoaccettazione Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Non di rado,, sorella minore della fashion blogger più nota al mondo, riceve L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

TizianoFerro : Sei un esempio di talento, determinazione, visione, mi hai aiutato tanto quando ero piccolo e confuso e questo non… - stebellentani : Hai 3-4 secondi per uscire, non esci, e vabbé. Poi c’è un avversario che salta di testa, basta che salti anche tu e… - RadioItalia : Grazie @LauraPausini ! 'Io sì' non ha ricevuto la statuetta per la miglior canzone originale alla premiazione degli… - noeIiekins : mia mamma: vai a lavare piatti, non li lavi mai io: vado tra un attimo mia mamma: boh ci metti tre minuti, li ho gi… - Saddam__10 : RT @juv_mix: Siamo tutti tifosi bianconeri con te Andrea, la famiglia non c'entra niente con quello che succede alla Juventus, inoltre tu n… -

Ultime Notizie dalla rete : Non hai Videochiamate e supermercato; cambiano le dating app con la pandemia ... basta con questo stereotipo che se hai trovato qualcuno online o sei uno sfigato o chissà che tipo di persona troverai dall'altra parte. Utilizzare un servizio di dating non vuol dire essere un poco ...

Telegram: novità per Pagamenti, Chat vocali e versioni web Fortunatamente, non c'è bisogno di aspettare che la revisione sia completata. Chiunque può ... Stiamo già lavorando al prossimo aggiornamento - e se hai pensato 'Wow, questo è lo spirito giusto!' ...

Perché non hai denunciato prima? Il Post Conferme: la mindfulness può essere utile nell’emicrania cronica Lo sancisce uno studio condotto sia negli Stati Uniti sia nel nostro Paese. Non sostituisce i farmaci, ma vi si affianca come trattamento aggiuntivo ...

Recovery, Fdi: "Oggi si compie abuso, Pannella avrebbe fatto sciopero della fame" Lollobrigida: 'Conte è caduto perché non ha approfondito in Parlamento il Pnrr e oggi non si approfondisce lo stesso' ...

... basta con questo stereotipo che setrovato qualcuno online o sei uno sfigato o chissà che tipo di persona troverai dall'altra parte. Utilizzare un servizio di datingvuol dire essere un poco ...Fortunatamente,c'è bisogno di aspettare che la revisione sia completata. Chiunque può ... Stiamo già lavorando al prossimo aggiornamento - e sepensato 'Wow, questo è lo spirito giusto!' ...Lo sancisce uno studio condotto sia negli Stati Uniti sia nel nostro Paese. Non sostituisce i farmaci, ma vi si affianca come trattamento aggiuntivo ...Lollobrigida: 'Conte è caduto perché non ha approfondito in Parlamento il Pnrr e oggi non si approfondisce lo stesso' ...