“Non era sciatica, era un tumore”. La cantante racconta il dolore per la perdita della figlia (Di lunedì 26 aprile 2021) “È un anno, e un anno non è niente. Il dolore c’è e non passerà mai perché è una cosa che non può passare, è una cosa che sta dentro. Questi dolori non si metabolizzano, non puoi. Uno cerca di essere forte perché la vita continua sennò muori anche tu. Io ho un nipote che amo da morire”, ha proseguito, “è un ragazzo d’oro”. “Era piena di vita ed energica, faceva mille cose. Dal giorno in cui le fu trovato un tumore passò appena un mese. Non era sciatica, era già metastasi. Dopo una settimana non c’era più. Senza neppure un sintomo”. È un racconto straziante quello arrivato dallo studio di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D’Urso dove la cantante ha raccontato il dramma della figlia, morta a 49 anni a causa di un tumore ai polmoni.



