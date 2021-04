“Non chiamatemi poetessa, è cretino”: Ludovica Ripa di Meana bastona il femminismo (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr — «Non amo la parola poetessa, preferisco la parola poeta, anche quando si tratta di una donna». Con queste parole Ludovica Ripa di Meana bacchetta la stucchevole mania politicamente corretta di declinare ogni professione al femminile. Dopo Beatrice Venezi (intervistata sul numero di aprile del Primato Nazionale) che ha «sconvolto» l’audience benpensante del Festival di Sanremo rivendicando il suo diritto di chiamarsi «direttore d’orchestra» e non «direttrice» o peggio ancora «direttora», è il turno di un poeta. Intervistata da Huffington Post e nonostante le acclarate simpatie sinistrorse, Ripa di Meana fa a pezzi la narrativa femminista con alcune eleganti, esemplari risposte. Poeta e non poetessa Secondo Ripa di Meana, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr — «Non amo la parola, preferisco la parola poeta, anche quando si tratta di una donna». Con queste paroledibacchetta la stucchevole mania politicamente corretta di declinare ogni professione al femminile. Dopo Beatrice Venezi (intervistata sul numero di aprile del Primato Nazionale) che ha «sconvolto» l’audience benpensante del Festival di Sanremo rivendicando il suo diritto di chiamarsi «direttore d’orchestra» e non «direttrice» o peggio ancora «direttora», è il turno di un poeta. Intervistata da Huffington Post e nonostante le acclarate simpatie sinistrorse,difa a pezzi la narrativa femminista con alcune eleganti, esemplari risposte. Poeta e nonSecondodi, ...

