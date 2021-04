Nomadland domina gli Oscar 2021 | ecco tutti i vincitori

Leggi su wired

(Di lunedì 26 aprile 2021) Come da previsioni, ère questa particolarissima 93esima edizione degli: la pellicola si è aggiudicata infatti il premio principale come Miglior film ma anche la Miglior regia per Chloé Zhao, prima donna asiatica e seconda donna in assoluto a vincere questo riconoscimento, mentre Frances McDormand si è portata a casa la terza statuetta della sua carriera come Miglior attrice protagonista. Bene anche The Father, altro favorito che ha conquistato la Miglior sceneggiatura non originale e e Anthony Hopkins il Miglior attore protagonista. A Yuh-Jung Youn di Minari e Daniel Kaluuya di Judas and the Black Messiah sono stati scelti, invece, fra i Migliori attori non protagonisti. La miglior sceneggiatura originale è andata a Una donna promettente. Gli altri film favoriti per la serata si sono spartiti, invece, i premi ...