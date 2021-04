"Noi, promessi sposi: siamo al terzo rinvio" (Di lunedì 26 aprile 2021) I promessi sposi vanno in piazza. Oggi dalle 12 alle 14 le aziende del settore faranno sentire la loro voce in 13 città d'Italia. Capofila della protesta 'Insieme per il wedding' " che manifesterà a ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Ivanno in piazza. Oggi dalle 12 alle 14 le aziende del settore faranno sentire la loro voce in 13 città d'Italia. Capofila della protesta 'Insieme per il wedding' " che manifesterà a ...

Advertising

real_Poseidone : quindi la mezzanotte la voglio dedicare a noi. noi che ci completiamo, noi che ci siamo promessi il mondo e ci stia… - HSkelsen : @Silvia31165 Veramente ha detto che sono l'obiettivo, non li ha mai promessi. Forse molti di noi no ci siamo abitua… - tighxtrxpe : @INTERM1SSI0N -ora sono le 18 e non ho ancora aperto libro e quando gliel’ho fatto notare mi hanno risposto “eh si… - Lucascarabelli : @ROBYBOX Anche molto di noi faticano a capire: il rientro alle 22 anziché alle 23 è privo di logica scientifica e d… - NienteLibero : @ZZiliani Per quello che sappiamo noi può essere tranquillamente vero , sfido qualunque azienda a schifare tutti qu… -