No Triv | «Manca una strategia d’uscita dal fossile»

(Di lunedì 26 aprile 2021) «Il passaggio in Parlamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non ne modificherà l’impostazione, né i suoi numeri da capogiro: quale forza politica oserà mettere in discussione un Piano di investimenti da 221,5 miliardi di euro?». Esordisce così il Coordinamento nazionale Nocriticando le scelte del governo sul Recovery Plan. «Non è sufficiente – affermano in una lunga e dettagliata nota gli ambientalisti – citare le parole chiave ’transizione’ 170 volte, ’sostenibilità’ 154 e ’ambiente’ 101 per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il neo ministero della Transizione ecologica firma l'autorizzazione per una decine di estrazioni. In attesa di un piano regolatore delle trivelle, il ministero spiega "Non potevamo non firmare".