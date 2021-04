“No alle sanzioni per chi non accetta la vaccinazione”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Flashmob degli operatori sanitari in piazza Castello. La Cub: provvedimento autoritario e incostituzionale

Advertising

pietro_nurra : RT @bordoni_russia: Il ministero degli esteri cinese fa sapere che in risposta alle sanzioni USA contro Mosca, la Cina aumenterà il sostegn… - FiordellisiFran : RT @fedcons: ?????? #Coronavirus: Nas rilevano irregolarità e tracce di virus nei #supermercati. Necessario intensificare controlli e disporre… - mcmartin74 : RT @bordoni_russia: Il ministero degli esteri cinese fa sapere che in risposta alle sanzioni USA contro Mosca, la Cina aumenterà il sostegn… - infoitsport : Superlega, l'Uefa pensa alle sanzioni: cosa rischia la Juventus - fedcons : ?????? #Coronavirus: Nas rilevano irregolarità e tracce di virus nei #supermercati. Necessario intensificare controlli… -

Ultime Notizie dalla rete : alle sanzioni

La Stampa

...l'incontro scuola e mondo del lavoro) Lotta al lavoro sommerso con ervisione dellee delle ...cui 2 0 destinati al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione ( dagli asili nido...Una cena che ha violato norme anti contagio, nel giorno in cui tra l'altro nel cuore di Modena si teneva la manifestazione 'No paura day' finita con insultiforze dell'ordine eper il ...Si potrà davvero consumare un pasto al ristorante fino alle 22 per poi tornare a casa? Arrivano i chiarimenti sulle ultime dichiarazioni della ministra Gelmini.Superlega, quali sanzioni potrebbe adottare l’Uefa contro la Juventus dopo la fondazione della nuova competizione europea. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è ancora allo studio la ...