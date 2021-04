Nine Perfect Strangers, dal creatore di Big Little Lies, si rivela con un’inquietante Nicole Kidman (video promo) (Di lunedì 26 aprile 2021) Presentata in anteprima durante l’edizione numero 93 degli Oscar, Nine Perfect Stranger è la nuova scommessa di Hulu e di David Kelly, lo showrunner della fortunata Big Little Lies. Una serie frutto di un connubio che ha già funzionato molto bene in passato. Basata sul romanzo dell’autrice di Big Little Lies Liane Moriarty, edito in Italia da Mondadori, Nine Perfect Stranger vede Kelly co-autore e co-showrunner insieme a John Henry Butterworth. Firma la sceneggiatura anche Samantha Strauss. La protagonista Nicole Kidman, a sua volta nel cast di Big Little Lies, produce la nuova serie con la sua società Blossom Films, insieme a Made Up Stories di Bruna Papandrea e Endeavour ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Presentata in anteprima durante l’edizione numero 93 degli Oscar,Stranger è la nuova scommessa di Hulu e di David Kelly, lo showrunner della fortunata Big. Una serie frutto di un connubio che ha già funzionato molto bene in passato. Basata sul romanzo dell’autrice di BigLiane Moriarty, edito in Italia da Mondadori,Stranger vede Kelly co-autore e co-showrunner insieme a John Henry Butterworth. Firma la sceneggiatura anche Samantha Strauss. La protagonista, a sua volta nel cast di Big, produce la nuova serie con la sua società Blossom Films, insieme a Made Up Stories di Bruna Papandrea e Endeavour ...

Advertising

moviestruckers : #NinePerfectStrangers: teaser trailer della nuova miniserie con #NicoleKidman - unuomopop : cazzo l'attesa per Nine Perfect Strangers mi DIVORA - VelvetMagIta : #NinePerfectStrangers, la nuova inquietante serie con Nicole Kidman [TRAILER] #VelvetMag #Velvet ???… - swankaticqueen : non vedo l’ora di vedere nine perfect strangers - 3cinematographe : Ecco il primo teaser trailer di Nine Perfect Strangers, serie Hulu con Nicole Kidman, Regina Hall e Melissa McCarth… -