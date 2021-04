Nigeria: almeno 31 soldati uccisi in imboscata jihadista (Di lunedì 26 aprile 2021) almeno 31 soldati Nigeriani sono stati uccisi ieri su una strada nel nord - est del Paese, dove jihadisti legati all'Isis hanno teso un'imboscata al loro convoglio, secondo quanto riferito questa ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021)31ni sono statiieri su una strada nel nord - est del Paese, dove jihadisti legati all'Isis hanno teso un'al loro convoglio, secondo quanto riferito questa ...

