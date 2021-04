Nicolò Zaniolo-Chiara Nasti, nuovo colpo di scena: fan sorpresi (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo le indiscrezioni circa la rottura della loro relazione, Chiara Nasti ha deciso di chiarire ai suoi fans quanto accaduto: le diChiarazioni Al centro del gossip ancora Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti. A distanza di qualche mese dall’ufficializzazione della loro relazione (a gennaio circa), in questi giorni si è parlato di una presunta crisi tra L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo le indiscrezioni circa la rottura della loro relazione,ha deciso di chiarire ai suoi fans quanto accaduto: le dizioni Al centro del gossip ancora. A distanza di qualche mese dall’ufficializzazione della loro relazione (a gennaio circa), in questi giorni si è parlato di una presunta crisi tra L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono lasciati? L’influencer interviene per fare chiarezza - #Chiara #Nasti #Nicolò… - asrsupporter : Comunque aldilá di tutto io considero gli 11/13 titolari di tutto rispetto a cui bisogno aggiungere NECESESSARIAMEN… - IsaeChia : #ChiaraNasti e #NicolòZaniolo si sono lasciati? L’influencer interviene per fare chiarezza - Sport_Fair : Crisi nel rapporto tra #Zaniolo e Chiara #Nasti L'influencer italiana mette le cose in chiaro sui social… - Italia_Notizie : Chiara Nasti, lo sfogo su Nicolò Zaniolo: “Lui pensa solo al calcio. Posso stare su caz*o quanto volete ma così non… -