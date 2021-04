Nicole Kidman è inquietante nel teaser della serie Hulu Nine Perfect Strangers (Di lunedì 26 aprile 2021) Biondissima, suadente, ma anche piuttosto inquietante, Nicole Kidman appare nel primo teaser trailer della serie Hulu Nine Perfect Strangers per aiutare nove clienti stressati a migliorare le proprie esistenze. Nicole Kidman biondissima e inquietante nel primo teaser trailer della serie Hulu Nine Perfect Strangers. Nello show in arrivo, la Kidman interpreta Masha, direttrice di un centro benessere che promette di aiutare nove cittadini stressati e fuori forma a dare una svolta alle proprie vite in un soggiorno di 10 giorni. Nel ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 aprile 2021) Biondissima, suadente, ma anche piuttostoappare nel primotrailerper aiutare nove clienti stressati a migliorare le proprie esistenze.biondissima enel primotrailer. Nello show in arrivo, lainterpreta Masha, direttrice di un centro benessere che promette di aiutare nove cittadini stressati e fuori forma a dare una svolta alle proprie vite in un soggiorno di 10 giorni. Nel ...

