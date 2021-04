Netflix, cosa vedere a maggio 2021: i film e le serie TV in uscita (Di lunedì 26 aprile 2021) Tra le serie più attese in arrivo a maggio 2021 su Netflix, ecco cosa vedere: da Jupiter’s Legacy in uscita il 7 maggio, e la seconda parte della quinta stagione di Lucifer il 28. Monster, La donna alla finestra e Army Of The Dead tra i film consigliati. Tanti altri titoli verranno annunciati prossimamente. Netflix continua ad avere il primato tra le piattaforme streaming, ogni mese infatti è un punto di riferimento importante. Tra le serie tv che ha stupito per la qualità generale offerta, ribadendo la capacità della piattaforma di proporre nuovi prodotti di alto livello è “Tenebre e Ossa”. In un mondo fantasy ambientato in una terra con le caratteristiche dell’impero russo e ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tra lepiù attese in arrivo asu, ecco: da Jupiter’s Legacy inil 7, e la seconda parte della quinta stagione di Lucifer il 28. Monster, La donna alla finestra e Army Of The Dead tra iconsigliati. Tanti altri titoli verranno annunciati prossimamente.continua ad avere il primato tra le piattaforme streaming, ogni mese infatti è un punto di riferimento importante. Tra letv che ha stupito per la qualità generale offerta, ribadendo la capacità della piattaforma di proporre nuovi prodotti di alto livello è “Tenebre e Ossa”. In un mondo fantasy ambientato in una terra con le caratteristiche dell’impero russo e ...

