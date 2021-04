Nessun colpevole per l'incidente di Zanardi, ma la famiglia di Alex si oppone all'archiviazione (Di lunedì 26 aprile 2021) 'Nessun nesso causale tra la condotta' del camionista e 'la determinazione del sinistro stradale' in cui rimase ferito l'ex pilota il 19 giugno 2020 in provincia di ... Leggi su today (Di lunedì 26 aprile 2021) 'nesso causale tra la condotta' del camionista e 'la determinazione del sinistro stradale' in cui rimase ferito l'ex pilota il 19 giugno 2020 in provincia di ...

Advertising

VolleyFranco : @rtl1025 Finirà a tarallucci e vino ! Nessun colpevole . - GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: Nessun colpevole per l’incidente di Zanardi, ma la famiglia di Alex si oppone all’archiviazione - PalermoToday : Nessun colpevole per l’incidente di Zanardi, ma la famiglia di Alex si oppone all’archiviazione… - romatoday : Nessun colpevole per l’incidente di Zanardi, ma la famiglia di Alex si oppone all’archiviazione… - Marialuisamean1 : Nessun colpevole per l’incidente di Zanardi, ma la famiglia di Alex si oppone all’archiviazione -