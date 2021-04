Nelle installazioni di Yayoi Kusama la moltiplicazione

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sono in esposizione a Berlino e New York ledi. L’artista giapponese è famosa per le sue opere con zucche, corpi a pois e le stanze infinite. Confloreali Azuma Makoto crea bellezza Dove si trovano lediin mostra? In Germania l’esposizione è allestita al Martin Gropius