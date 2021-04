“Nel Recovery plan c’è il destino del Paese”. Draghi presenta alla Camera il Piano di ripresa e resilienza (Di lunedì 26 aprile 2021) “Sbaglieremmo tutti a pensare che il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi. Vi proporrei di leggerlo in altro modo, metteteci dentro le vite degli italiani, le attese di chi più ha sofferto gli effetti della pandemia, l’ansia dei territori svantaggiati, ma nell’insieme dei programmi che oggi presento c’è anche il destino del Paese”. È quanto ha detto il premier, Mario Draghi, nel corso delle comunicazioni alla Camera sul Recovery plan (qui per conoscere cosa contiene). “Vorrei ringraziarvi per il lavoro di interlocuzione, la buona riuscita del Piano richiede uno sforzo corale e un dialogo aperto e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 aprile 2021) “Sbaglieremmo tutti a pensare che ilNazionale di, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi. Vi proporrei di leggerlo in altro modo, metteteci dentro le vite degli italiani, le attese di chi più ha sofferto gli effetti della pandemia, l’ansia dei territori svantaggiati, ma nell’insieme dei programmi che oggi presento c’è anche ildel”. È quanto ha detto il premier, Mario, nel corso delle comunicazionisul(qui per conoscere cosa contiene). “Vorrei ringraziarvi per il lavoro di interlocuzione, la buona riuscita delrichiede uno sforzo corale e un dialogo aperto e ...

Advertising

marattin : Nel Pnrr dello scorso governo c’era una sola paginetta dedicata alle riforme. Molti di noi segnalavano però che il… - fattoquotidiano : COSA NON VA NEL #RECOVERY ITALIANO 'Il piano del governo tradisce le promesse del premier sulla rivoluzione verde'… - AndreaOrlandosp : Il @pdnetwork si è intestato e ha vinto una battaglia importantissima. La clausola nel #PNRR che privilegia, nella… - SoniaLaVera : RT @francescatotolo: Quindi, nel mezzo di una “pandemia devastante”, la sanità non vale nemmeno il 9% del totale dei fondi del #RecoveryPla… - GradCarre : Sono già tante le voci che bocciano pesantemente il nuovo #PNRR e lo bollano come mera operazione di #greenwashing.… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Recovery Draghi,nessun taglio a Superbonus,impegno per proroga 2023 Lo dice il premier Mario Draghi sul Recovery plan. "La misura è finanziata fino alla fine del 2022, ... Per il futuro, il governo si impegna a inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2022 una ...

Il discorso di Draghi alla Camera: "Recovery, disporremo di 248 miliardi, no a ritardi e miopie" E aggiunge: " Il Recovery ha 3 obiettivi : il primo con un orizzonte ravvicinato è riparare i danni ... Nel 2020 - dice il presidente del Consiglio - Il Pil è caduto dell'8,9 per cento, l 'occupazione è ...

La rivoluzione verde nel Recovery Plan: dagli habitat marini alle comunità green Il Sole 24 ORE Recovery, Draghi alla Camera: “Si decide il destino dell’Italia” Non solo “progetti ambiziosi”, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono “le vite degli italiani” e “soprattutto il destino del Paese”. Così il premier Mario Draghi, in aula alla Camera, nel ...

Recovery: Mantovani (Cida), 'Pnrr si misurerà sulla capacità dei manager' Roma, 26 apr. (Labitalia) - Per la Cida, Confederazione sindacale che rappresenta unitariamente a livello istituzionale dirigenti, quadri e alte professionalità del pubblico e del privato, "va dato at ...

Lo dice il premier Mario Draghi sulplan. "La misura è finanziata fino alla fine del 2022, ... Per il futuro, il governo si impegna a inseriredisegno di legge di bilancio per il 2022 una ...E aggiunge: " Ilha 3 obiettivi : il primo con un orizzonte ravvicinato è riparare i danni ...2020 - dice il presidente del Consiglio - Il Pil è caduto dell'8,9 per cento, l 'occupazione è ...Non solo “progetti ambiziosi”, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono “le vite degli italiani” e “soprattutto il destino del Paese”. Così il premier Mario Draghi, in aula alla Camera, nel ...Roma, 26 apr. (Labitalia) - Per la Cida, Confederazione sindacale che rappresenta unitariamente a livello istituzionale dirigenti, quadri e alte professionalità del pubblico e del privato, "va dato at ...