Nel primo cinema riaperto in Italia dopo sei mesi: al Beltrade di Milano tutto esaurito per lo spettacolo dell'alba – Foto (Di lunedì 26 aprile 2021) Esattamente sei mesi. Il giorno dopo la notte degli Oscar, i cinema riaprono in Italia. Capienza ridotta per le norme anti Covid, mascherine obbligatorie, niente bevande o pop corn durante la proiezione. Ma tutto il resto c'é. Il primo ad aprire in Italia é il cinema Beltrade a Milano. Una proiezione alle 6 del mattino. Caro Diario, Nanni Moretti. Doveva essere solo un'apertura simbolica ma la voglia di cinema, chiaramente, non era solo degli esercenti che per la prima volta tornano al lavoro. La coda davanti all'ingresso di via Nino Oxilia arriva fino a dopo i cancelli del vecchio oratorio dove di trova il cinema. Si aspetta l'apertura con i telefoni in mano.

