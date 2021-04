Neanche stavolta Allegri ha trovato squadra (Di lunedì 26 aprile 2021) Non ha ancora trovato una squadra Massimiliano Allegri: un’altra società si allontana dal tecnico toscano e vira su un altro nome Non ha ancora trovato squadra Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano non sarà con ogni probabilità il prossimo allenatore della Roma. Lo scrive il ‘Corriere dello Sport’ che spiega come i contatti con la dirigenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 aprile 2021) Non ha ancoraunaMassimiliano: un’altra società si allontana dal tecnico toscano e vira su un altro nome Non ha ancoraMassimiliano. Il tecnico toscano non sarà con ogni probabilità il prossimo allenatore della Roma. Lo scrive il ‘Corriere dello Sport’ che spiega come i contatti con la dirigenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SimoneCosimi : Hanno chiesto soccorso per due giorni. Anche stavolta, nessuno è intervenuto: non l'Italia, non Malta, sorvoliamo s… - comingsoonit : #GlennClose, candidata all'#Oscar2021 per Elegia americana, non ce l'ha fatta neanche stavolta. Ma il suo balletto… - geomangio : @CaterpillarAM @nonsolomamma ma sto campionato di debate in che lingua si fa? Neanche stavolta si poteva dire 'dibattito'? Ciao adoratissimi - Claudio08671090 : @EnricoLetta Ma di che cazzo blateri??? Ma chi ti ha eletto? Non dovevate neanche far parte del governo, e siete ri… - GiuliaOhara : SE non date l’Oscar a Glenn Close neanche stavolta. #Oscars -