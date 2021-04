Nba, Kevin Durant vince l’Oscar come miglior cortometraggio da coproduttore (Di lunedì 26 aprile 2021) Kevin Durant ha vinto l’Oscar come miglior cortometraggio da coproduttore. Il live action in questione, premiato nella notte dall’Academy, si intitola “Two distant strangers” e parla del rapporto tra un ragazzo afroamericano e un poliziotto violento, i cui destini si intrecciano ogni mattina. Il nome del giocatore dei Brooklyn Nets compare nella lista dei dieci produttori esecutivi del corto, insieme ad un altro cestista, Mike Conley degli Utah Jazz. Non è la prima volta in cui delle star dell’Nba vengono premiate Durante la Notte degli Oscar. Accadde infatti anche nel 2018, quando il compianto Kobe Bryant venne premiato per il cortometraggio “Dear basketball”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021)ha vintoda. Il live action in questione, premiato nella notte dall’Academy, si intitola “Two distant strangers” e parla del rapporto tra un ragazzo afroamericano e un poliziotto violento, i cui destini si intrecciano ogni mattina. Il nome del giocatore dei Brooklyn Nets compare nella lista dei dieci produttori esecutivi del corto, insieme ad un altro cestista, Mike Conley degli Utah Jazz. Non è la prima volta in cui delle star dell’Nba vengono premiatee la Notte degli Oscar. Accadde infatti anche nel 2018, quando il compianto Kobe Bryant venne premiato per il“Dear basketball”. SportFace.

