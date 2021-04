NBA 2021, i risultati della notte (26 aprile): Nets battono Suns, Hawks di forza sui Bucks (Gallinari 15). Tanta lotta in zona playoff (Di lunedì 26 aprile 2021) Sette sono le partite disputate tra il pomeriggio italiano di ieri e questa notte in NBA, con esiti a volte ben lontani dalle previsioni. Con la fine della regular season distante oramai ben meno di un mese, rimane davvero ampia la lotta per gran parte dei posti all’interno della griglia playoff e play-in. Il big match di giornata va ai Brooklyn Nets (41-20), che battono per 128-119 i Phoenix Suns (42-19) per 128-119, rafforzando la propria leadership a Est e impedendo agli ospiti di avvicinarsi a quella a Ovest, almeno per il momento. Decisivi i 34 punti con 12 assist di Kyrie Irving e i 33 dalla panchina di Kevin Durant, mentre dall’altra parte non bastano i 36 di Devin Booker e le doppie doppie di DeAndre Ayton e Torrey Craig. Colpo ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Sette sono le partite disputate tra il pomeriggio italiano di ieri e questain NBA, con esiti a volte ben lontani dalle previsioni. Con la fineregular season distante oramai ben meno di un mese, rimane davvero ampia laper gran parte dei posti all’internogrigliae play-in. Il big match di giornata va ai Brooklyn(41-20), cheper 128-119 i Phoenix(42-19) per 128-119, rafndo la propria leadership a Est e impedendo agli ospiti di avvicinarsi a quella a Ovest, almeno per il momento. Decisivi i 34 punti con 12 assist di Kyrie Irving e i 33 dalla panchina di Kevin Durant, mentre dall’altra parte non bastano i 36 di Devin Booker e le doppie doppie di DeAndre Ayton e Torrey Craig. Colpo ...

Advertising

OA_Sport : I risultati della notte NBA, con il duo Kyrie Irving-Kevin Durant che porta i Nets a battere i Suns e la gran notte… - andrea_pecchia : #NBA, i risultati della notte: #Bogdanovic punisce i @Bucks, @WashWizards a 8 vittorie in fila #NBATipo #OTNBA… - Gazzetta_NBA : #Nba, #Curry incanta ancora. Hawks e #Gallinari, che colpo coi Bucks - sportface2016 : #NBA #Atlanta ha la meglio sui Bucks, non si ferma #Washington. Curry da 37 contro i Kings - sportli26181512 : NBA, risultati della notte: Bogdanovic punisce i Bucks, Wizards 8 vittorie in fila: Il quasi ex Bogdan Bogdanovic p… -