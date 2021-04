Nasce la Buffon Football Academy | «Ho sempre creduto nel valore della formazione»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 aprile 2021)il nuovo progetto del portiereJuventus. Tutte le info e i dettagli sull’iniziativa Nuovo progetto per Gianluigi. Il portiereJuve ha fondato la sua, svestendo per questa occasione i panni dell’estremo difensore per indossare quelli di allenatore. La scuola prenderà il via nell’estate del 2021 (emergenza Covid permettendo) con il lancio dei primi Summer Camp in Italia. Trattasi di percorsi tecnici di alta specializzazione rivolti ai giovani dagli 8 ai 16 anni che si svolgeranno in alcune delle più belle località di vacanza e saranno condotti dai tecnici” e da alcuni tra i migliori preparatori dei ...