Napoli | trafugate 3 statue dalla chiesa per ordine della suocera dei boss Mallardo e Contini

(Di lunedì 26 aprile 2021) Hanno trafugato tredel ‘600 da unae le hanno portate in un’associazioneMadonna dell’Arco dell’Arenaccia, a pochi passi dall’abitazione, in via Giovanni e Paolo, dove risiede Anna Maglieri, ladei capi clan dell’Alleanza (Patrizio Bosti, Francescoe Eduardo).perL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli trafugate

ilmattino.it

... le due lesene in marmo policromo del Settecentonel 1991 dall'altare maggiore della ... A scoprirlo sono stati i carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di...Genova - Erano state rubate dall'altare maggiore della chiesa di Santa Maria delle Grazie dile due lastre in marmo settecentesche recuperate dai carabinieri del nucleo di tutela del ......Stabilito un piano di riaperture progressive che coinvolgerà i musei e tutti i luoghi della cultura statali campani per l’intera settimana.La Direzione Regionale Musei Campania ha programmato con i musei e i parchi archeologici autonomi della regione ritornata ‘gialla’ un piano coordinato di riaperture progressive che coinvolgerà tutti i ...