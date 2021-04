Napoli: statue ‘600 rubate da chiesa per volere della suocera del boss (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPer volere della suocera di tre importanti boss della camorra sarebbero state sottratte da una chiesa chiusa di Napoli, diventata un deposito della droga, le tre statue del ‘600 trovate, sabato scorso, dai carabinieri, nei locali di un’associazione della Madonna dell’Arco, che si trova nel quartiere Arenaccia della città. Lo riporta Il Mattino che ha segnalato l’anomala presenza in quella sede delle tre opere ai militari. Sulle sculture lo speciale reparto del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale ha già eseguito controlli che hanno dato esito positivo riguardo l’autenticità. Sulle tre statue raffiguranti la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPerdi tre importanticamorra sarebbero state sottratte da unachiusa di, diventata un depositodroga, le tredeltrovate, sabato scorso, dai carabinieri, nei locali di un’associazioneMadonna dell’Arco, che si trova nel quartiere Arenacciacittà. Lo riporta Il Mattino che ha segnalato l’anomala presenza in quella sede delle tre opere ai militari. Sulle sculture lo speciale reparto del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale ha già eseguito controlli che hanno dato esito positivo riguardo l’autenticità. Sulle treraffiguranti la ...

