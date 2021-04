Napoli show, lezione al Torino: Gattuso aggancia la Juve. I video dei gol azzurri (Di lunedì 26 aprile 2021) Torino-Napoli 0-2. Vince la squadra di Gattuso all’Olimpico Grande Torino: decidono i gol nel primo tempo di Bakayoko e Osimhen. Pali per Zielinski e Insigne, gara dominata dagli azzurri, che agganciano la Juventus a quota 66 punti. Brutto ko per i granata, che ora sono alla pari di Cagliari e Benevento. Un grande primo tempo è sufficiente al Napoli per espugnare l’Olimpico Grande Torino. Nella ripresa, molte occasioni (la squadra di Gattuso termina con ben 25 tiri totali), ma il punteggio non cambia più. Da segnalare l’espulsione di Mandragora nel finale. Napoli dirompente allo Stadio Olimpico Grande Torino Primo tempo chiuso in vantaggio sullo 0-2, con le reti che avrebbero potuto ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 26 aprile 2021)0-2. Vince la squadra diall’Olimpico Grande: decidono i gol nel primo tempo di Bakayoko e Osimhen. Pali per Zielinski e Insigne, gara dominata dagli, cheno lantus a quota 66 punti. Brutto ko per i granata, che ora sono alla pari di Cagliari e Benevento. Un grande primo tempo è sufficiente alper espugnare l’Olimpico Grande. Nella ripresa, molte occasioni (la squadra ditermina con ben 25 tiri totali), ma il punteggio non cambia più. Da segnalare l’espulsione di Mandragora nel finale.dirompente allo Stadio Olimpico GrandePrimo tempo chiuso in vantaggio sullo 0-2, con le reti che avrebbero potuto ...

