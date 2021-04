Napoli | show in tv di Angela da Mondello | insulta l’opinionista e lascia la diretta

Advertising

DaniLazarus89 : @CorriereG Guarda, io tifo Napoli e il mio presidente è pure amichetto di quello lì, e non ti nascondo che se davve… - allgoalsnapoli : Notizie, interviste e approfondimenti nell’appuntamento radiofonico di Punto Nuovo Sport Show a due giorni da Torin… - MD37035785 : @ilgiomba @Tiziana_81 @Stefano37379890 @Giusepp92635258 Eh esattamente... vedo blog sconosciuti pubblicare cose inu… - GoldelNapoli : Cioffi show. Primavera2, Napoli-Entella 4-0 - cn1926it : #Napoli Primavera, #Cioffi show! Gli azzurrini calano il poker contro l’Entella -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli show

E' stato un vero e proprio Atalantaquello che gli uomini di Gasperini hanno messo in piedi contro il Bologna. 5 - 0 il risultato ... I nerazzurri staccano nettamente ilnella classifica del ...Come nelle precedenti puntate del talk, il conduttore, insieme ai propri ospiti, si occuperà ...giletti Firenze e. Inoltre, sarà affrontato di nuovo il tema della drammatica situazione in ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto in queste ore il tecnico Walter Novellino. "Torino e Napoli sono due squadre in ...Atalanta e Napoli su La Gazzetta dello Sport: 'Acchiappa Champions'. vedi letture. 'Acchiappa Champions'. Dal Milan al Napoli, 4 squadre in 3 punti. Quattro squadre in tre punti per tre posti disponib ...