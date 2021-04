Napoli | manifestazione di protesta dei sindaci del Sud | “Al Mezzogiorno spettava il 60% del Recovery Plan”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Unadia Piazza del Plebiscito ada parte di circa 500del Sud che hanno aderito alla rete “Sud” espressa dal sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci. Allache si è svolta ieri, 25 aprile 2021, nel capoluogo campano hanno preso parte amministratori locali di diversi colori politici, perre contro la distribuzione, ritenuta ingiusta, dei fondi del: “Al Sudil 60% delle risorse delFund e lo ha riconosciuto anche il ministro Carfagna, invece Draghi stanzia per ilsolo il 40%. C’è un 20% che ci è stato sottratto e questo non lo accettiamo”. “Il nostro obiettivo – ha ...

