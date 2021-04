Nadia De Munari, cosa è successo alla missionaria laica uccisa in Perù (Di lunedì 26 aprile 2021) È stata uccisa a colpi di machete o con uno strumento simile a un’ascia, probabilmente per un tentativo di rapina. Nadia De Munari era una missionaria laica italiana, originaria di Schio, nel vicentino, che aveva dedicato la vita ai bisognosi in Perù. Aveva cinquant’anni, da tempo viveva in Sud America. «Nadia è una martire», ha detto la madre secondo quanto riferito dal parroco di Schio. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 aprile 2021) È stata uccisa a colpi di machete o con uno strumento simile a un’ascia, probabilmente per un tentativo di rapina. Nadia De Munari era una missionaria laica italiana, originaria di Schio, nel vicentino, che aveva dedicato la vita ai bisognosi in Perù. Aveva cinquant’anni, da tempo viveva in Sud America. «Nadia è una martire», ha detto la madre secondo quanto riferito dal parroco di Schio.

