Mutti cerca 1100 stagionali per trasformazione pomodoro - Come candidarsi (Di lunedì 26 aprile 2021) Cersasi 1100 lavoratori stagionali per la campagna di trasformazione del pomodoro della storica azienda di Parma Mutti Spa, leader in Europa per questo tipo di lavorazione. Forza lavoro che - nel periodo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 aprile 2021) Cersasilavoratoriper la campagna dideldella storica azienda di ParmaSpa, leader in Europa per questo tipo di lavorazione. Forza lavoro che - nel periodo...

