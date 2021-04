Musica e meditazione, l’accordo che fa bene al cuore (Di lunedì 26 aprile 2021) Ci sono persone che hanno l’innata dote di riuscire a toccare l’anima di chi le ascolta. Loro sono Daniel Lumera, esperto di scienze del benessere, di meditazione e in particolare di meditazione della gentilezza e Emiliano Toso, musicista compositore e biologo cellulare. Uniti da una accordatura che fa vibrare le emozioni e regala pace interiore hanno creato il podcast Benessere H24, oggi alla sue seconda edizione con «Secondo Tempo. Ambienti e Situazioni», disponibile su Audible, società di Amazon. Benessere H24 è più di un podcast, è un percorso, fatto di pillole di pronto soccorso emotivo, che ha un impatto positivo sulla salute e sulla qualità della vita, che permette di trasformare ogni giorno in una esperienza consapevole. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 aprile 2021) Ci sono persone che hanno l’innata dote di riuscire a toccare l’anima di chi le ascolta. Loro sono Daniel Lumera, esperto di scienze del benessere, di meditazione e in particolare di meditazione della gentilezza e Emiliano Toso, musicista compositore e biologo cellulare. Uniti da una accordatura che fa vibrare le emozioni e regala pace interiore hanno creato il podcast Benessere H24, oggi alla sue seconda edizione con «Secondo Tempo. Ambienti e Situazioni», disponibile su Audible, società di Amazon. Benessere H24 è più di un podcast, è un percorso, fatto di pillole di pronto soccorso emotivo, che ha un impatto positivo sulla salute e sulla qualità della vita, che permette di trasformare ogni giorno in una esperienza consapevole.

Ultime Notizie dalla rete : Musica meditazione Ritiro Di Meditazione Esperienza Relax Antistress Massaggio STRUMENTI UTILIZZATI Meditazione Attiva - Musica - Massaggio Meditativo - Yoga - Bagno Di Foresta - Mindfulness - Bagno Sonoro - Pratica Rituale Di Purificazione. DETTAGLI In linea di massima potrai ...

Scarabicchi, la miniera della interiorità La difficile miniera dell'interiorità, della meditazione sull'essere: questo era il territorio in ... strofe controllatissime, che cercano il ritmo e la musica proprio mentre mettono davanti la ...

La migliore musica per meditazione e gli accessori per ascoltarsi e lasciarsi andare Elle L’esperienza della musica: L’ospite ingrato Nuova serie 4 Saggi: Vittorio Rieser, L’ultima fuga di Bach. Un «samizbach» per pochi intimi Ernesto Napolitano, Cosa mi viene detto tra i suoni Giovanni Guanti, Vanificare ...

Lo yoga come stile di vita: torna Wanderlust Il 24 aprile, in concomitanza con la Giornata della Terra, partirà il primo dei tre eventi di Wanderlust Connect, nuovo aggiuntivo format di Wanderlust ...

