Municipio II, alle 17:30 webinar su cyberbullismo e revenge porn (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – cyberbullismo, revenge porn, dipendenze digitali, oggi incontro formativo del Municipio II con le famiglie e la comunita’ scolastica insieme al Commissario della Polizia postale Marcovalerio Cervellini e la Giudice del Tribunale ordinario di Roma Emanuela Attura. L’evento, dedicato alle famiglie e alla comunita’ scolastica, sara’ trasmesso in diretta il 27 Aprile alle 18.30 dal Teatro della scuola Sinopoli – Ferrini e potra’ essere seguito dai genitori, dai rappresentanti della Comunita’ scolastica e da tutte le cittadine e i cittadini su piattaforma digitale e in streaming su Facebook. Il tema, gia’ molto importante in questi anni, ha assunto una rilevanza particolare nel periodo contraddistinto dalla pandemia da Covid-19 con l’utilizzo sempre maggiore di internet e delle ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma –, dipendenze digitali, oggi incontro formativo delII con le famiglie e la comunita’ scolastica insieme al Commissario della Polizia postale Marcovalerio Cervellini e la Giudice del Tribunale ordinario di Roma Emanuela Attura. L’evento, dedicatofamiglie e alla comunita’ scolastica, sara’ trasmesso in diretta il 27 Aprile18.30 dal Teatro della scuola Sinopoli – Ferrini e potra’ essere seguito dai genitori, dai rappresentanti della Comunita’ scolastica e da tutte le cittadine e i cittadini su piattaforma digitale e in streaming su Facebook. Il tema, gia’ molto importante in questi anni, ha assunto una rilevanza particolare nel periodo contraddistinto dalla pandemia da Covid-19 con l’utilizzo sempre maggiore di internet e delle ...

ugotruffelli : @539th Bè l'anno scorso eravamo in lockdown... Situazione diversa... ANPI aveva chiesto di diffonderlo dai balconi… - paolinab : @Zbarskij @emilianogriff78 Tra un po' :) Alle 15 in III municipio pedalata Resistente, in partenza dal Brancaleone,… - LisettaV : RT @Mascarin_2014: Vi aspettiamo Domenica #25Aprile alle ore 10.30 davanti al Municipio, in Via San Francesco, per la manifestazione istitu… - mauro8100 : RT @Mascarin_2014: Vi aspettiamo Domenica #25Aprile alle ore 10.30 davanti al Municipio, in Via San Francesco, per la manifestazione istitu… - CristinaTaglini : RT @Mascarin_2014: Vi aspettiamo Domenica #25Aprile alle ore 10.30 davanti al Municipio, in Via San Francesco, per la manifestazione istitu… -