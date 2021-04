Monica ed Enzo degli Arteteca | spunta la foto del passato | come sono cambiati negli anni?

Advertising

il_tweetatore : #StaserainTv #Rai2 presenta Finalmente Sposi, film del 2018 diretto da Lello Arena e che vede protagonisti gli… - King424392 : @tvblogit Nino Frassica Luciana Littizzetto Chiara Francini Paola Cortellesi Claudio Bisio Enrico Brignano Paolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Enzo

Con protagonistiIuppariello eLima , il duo comico degli Arteteca , Finalmente sposi è la storia diche, reduci da un breve momento di popolarità per aver partecipato ad un ...Una volta riusciti a contrarre il matrimonio,proseguono le loro vite con alcune difficoltà. Lei, infatti, lavora in un salone di parrucchieri ed è specializzata negli Shatush, mentre ...L'amato duo comico degli Arteteca è formato da Monica Lima e Vincenzo Iuppariello: non tutti sanno di quel retroscena sul loro rapporto ...Stasera su Rai2 alle 21:20 va in onda la commedia Finalmente sposi, diretta nel 2018 da Lello Arena con protagonisti Enzo Iuppariello e Monica Lima, in arte gli Arteteca. Stasera su Rai2 alle 21:20 ap ...